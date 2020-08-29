-Başkanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

-Başkanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Şanlıurfa'daki Belediye Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı Sebebiyle birer mesaj yayımladı.

-Başkanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı, System.String[]

Şanlıurfa'daki Belediye Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı Sebebiyle birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı. Vali Erin mesajında, "Binlerce yılık kültürel birikimi üzerine ölümsüz bir medeniyet inşa eden aziz milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığının tehlikeye düştüğü her an gözünü kırpmadan medeniyetini ve kutsal değerlerini yaşatmak için gerektiğinde canını feda ederek, istikbalini ihya etmiştir. Selçuklulardan başlayıp, Osmanlı İmparatorluğu ile cihana adalet tesis eden ve bugün tüm dünya mazlumlarının umudu olarak yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdinin omuzlarında, kendi kutsal değerlerinin ve tüm insanlığın sorumluluğu bulunmaktadır. Bu ağır sorumluluğun gereğini yerine getirmek, medeniyetimizin sonsuza kadar varlığını temin etmek, ancak ve ancak tarihten çıkaracağımız dersler ve o tarihi gelişmeleri hissetmemizle mümkündür. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, bir cephe harbi olduğu kadar stratejik ve taktik bir mücadelenin sevincinin yaşandığı gündür. Öyle ki bir yandan düşmanın müstahkem kaleleri bir bir düşürülüp, orduları imha edilirken, dış dünya yaşanan gelişmeleri ehemmiyetsiz harekatlar olduğunu sanıyordu. Her adımı düşünülmüş, tasarlanmış ve profesyonelce idare edilmiş olan Dumlupınar'daki Başkumandanlık Meydan Muharebesi, hem Türk Milletinin askeri kudret ve kahramanlığının tarihte eşine az rastlanır muazzam bir eseri, hem de hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz bir abidesidir. Bugün bile türlü zorluklar ve acılara rağmen, şanlı geçmişinden aldığı ilhamla hiçbir tehdit karşısında yılmayan bu gazi millet, dünya tarihinin seyrini değiştiren kahramanlık destanlarını yaşatmaya devam etmektedir. Bu vesile ile 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Beyazgül mesajında, "30 Ağustos 1922 tarihi, kahraman ecdadımız tarafından, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde canları pahasına tek yürek, tek millet halinde, özgürlük ve bağımsızlığı uğruna Malazgirt'ten Büyük Taarruza uzanan kahramanlık destanının zaferle taçlandırıldığı bir tarihtir. Büyük Taarruz ile tarihi bir mücadele veren ecdadımız bize şanlı bir tarih ve bağımsız bir ülke bırakmışlardır. Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor, istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. En son ülkemize 15 Temmuz 2016 gecesi ordumuz içinde kümelenen azınlık bir cunta olan FETÖ tarafından darbe girişiminde bulunuldu. Bir milleti yeniden istiklal mücadelesi için ayağa kaldıran, Milli iradenin gür sesi, Güçlü Türkiye'mizin güçlü lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla; halkımızın aynı dakikalar içerisinde meydanlara inerek cevap vermesiyle bir kurtuluş mücadelesine daha şahitlik ettik. Bu millet bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde topların, tüfeklerin, tankların, uçakların yani hiçbir gücün duramayacağını, esareti ve Sevr tipi dayatmaları asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. 98 yıl önce nasıl mücadele ettiysek bugün de aynı mücadeleyi verme karar ve azmindeyiz. Ecdadımızın bizlere bıraktıkları büyük mirasa sahip çıkarak, ondan ilham almaya devam edeceğiz. 30 Ağustos'ta istiklal uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin Zafer Bayramını en içten duygularla kutluyor, milletimize huzur, barış ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Canpolat mesajında, "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünü kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Kazanılan Büyük Taarruz ile birlikte, tarihten silinmek istenen milletimiz yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeği ile istiklal ve istikbaline sahip çıkarak hak ettiği bu zaferi şanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır" ifadelerine yer verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Baydilli mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasının 98. yılını yaşamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bizim tarihimizde çok büyük zaferler kazanıldı, destanlar yazıldı. 1071 yılında Malazgirt'te başlayan serüvenimiz 950 yıldır büyük savaşlar verilerek, zaferlere imza atılarak devam ediyor. 30 Ağustos 1922'de de milletimiz 7 düvele karşı verdiği mücadelede büyük bir zafer elde edip bağımsızlığını kazanmıştır. Tarihten bu yana nice cenkler görmüş bu kadim millet her dönemde toprağına göz dikenleri ezmiş ve bu aziz vatana sahip çıkmıştır. Aziz milletimiz tarih boyunca muazzez ve mübarek vatan topraklarını hayasız hiçbir akına uğratmadı; işgallere ve ihanete canı pahasına geçit vermedi. Bu 98 yıl önce de böyleydi, 15 Temmuz'da da öyleydi gelecekte de böyle olacaktır. İnanıyoruz ki bu aziz milletin inancı, azmi ve kararlılığı olduğu sürece hiçbir güç vatanımıza el süremez, göz dikemez. Her türlü tehlikeye karşı milletimiz tarihten aldığı ilham ve güçle yine düşmana mağlubiyeti yaşatacaktır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Zafer Haftası, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 17:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel -Başkanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika


Son Dakika

Weston McKennie, Juventus tarihinin ilk Amerikalı futbolcusu oldu CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı Yunanistan, Türkiye'nin "Savaş nedeni" dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya bile giderim
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım         
20:24
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi         
19:36
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı         
18:32
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi         
17:55
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor         
17:35
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı         
17:12
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı         
16:33
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi         
16:26
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu         
16:13
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu         
09:00
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti         
06:05
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti         
04:28
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik         
23:23
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 00:21:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: -Başkanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei