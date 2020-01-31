Başkanlardan başkent çıkarması - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden Ankara'ya giden başkanlar, yapılacak yatırımlar için destek istedi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet İleri Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Ankara'ya giden heyet, İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanı ve Genel Baykan yardımcısı Hamza Dağ'ı ziyaret etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Süleyman Çelik, "İlçemize kazandırılan hizmetlerde büyük katkıları olan Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür ederek yapılacak yeni yatırımlar içinde kendilerinden destek istedik" diye konuştu. - BURSA