Başkanlardan Bordum esnafına ziyaret - Son Dakika

Başkanlardan Bordum esnafına ziyaret
Korona virüs salgınıyla birlikle yeni normalleşme sürecinde özellikle turizm merkezlerinde birçok esnaf işletmesini açtı.
Korona virüs salgınıyla birlikle yeni normalleşme sürecinde özellikle turizm merkezlerinde birçok esnaf işletmesini açtı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum'da işletmelerini açan esnaf sosyal mesafe ve hijyen kurullarına uyarak satışlarına başladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum'da esnaf ziyaretinde bulundu. Başkanlar esnafla sohbet edip hayırlı işler dileklerinde bulundu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ziyarette Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine girdik. Pandemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmekte. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Üç kurala uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Kurallara uyduğumuz takdirde pandemisiz güzel günleri yeniden hep birlikte yaşayacağız" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:44 Kaynak: İHA
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