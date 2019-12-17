Başkanlardan Ceyhun'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Başkanlardan Ceyhun'a hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Cner, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkanlardan Ceyhun'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Cner, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, "AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'un görevi Kütahtamıza, ilçelerimize hayırlı olsun. Sayın başkanımızla bu kutlu davada, hem ülkemiz hemde memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Ceyhun, "Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl başkanlığımızı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Kıymetli başkanlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
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