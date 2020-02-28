Başkanlardan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uyum kültürünü geliştirmeye yönelik girişimleri ve siyasete getirdiği nezakete bir yenisini daha ekleyerek ilçe belediye başkanları ile birlikte CHP ve İyi Parti İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, siyasi farklılıklarının zenginlik olduğunu belirtti ve "hepimiz ortak sevdanın ve ortak kaygının insanlarıyız" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak il kongresini yapan CHP İl Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte CHP İl Başkanlığını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, CHP İl Başkanı Ümit Özer tarafından karşılandı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise il dışında olması nedeniyle ziyarete katılamadı.



Kongrede yeniden seçilen CHP İl Başkanı Ümit Özer ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Göreviniz Kayseri'miz ve ülkemize güzel hizmetler yapmaya vesile olsun. Bir kadın il başkanı olarak siyasete seviye getirdiğinizin farkındayız. Sizi ve yönetiminizi kutluyoruz" dedi.



CHP İl Başkanı Ümit Özer de Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her zamanki gibi nezaketiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan Kayseri. Kayseri için doğru ve güzel olan ne varsa orada oluruz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Bünyan Belediye Başkanları ile birlikte İyi Parti İl Başkanlığına da nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, İl Başkanı Süleyman Bozkurt, il yöneticileri ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılandı.



İyi Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Başkan Büyükkılıç'ın nezaketli davranışıyla gönüllerinde yer ettiğini ifade ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da siyasi farklılıkları zenginlik olarak nitelendirdi ve "Aynı sevdanın aynı kaygının insanlarıyız ve hepimiz bu şehri düşünüyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerinde Regaib Kandilini de tebrik etti. - KAYSERİ