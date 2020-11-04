Başkanlardan deprem zirvesi - Son Dakika

Başkanlardan deprem zirvesi

04.11.2020 14:52

Başkanlardan deprem zirvesi İzmir'de yaşanan deprem felaketi Bursa'da da tüm dikkatleri deprem gerçeği üzerine çekerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçenin belediye başkanı ve başkan yardımcılarıyla bir araya gelerek, Bursa'da depremle ilgili bugüne kadar yapılan...

Başkanlardan deprem zirvesi

BURSA - İzmir'de yaşanan deprem felaketi Bursa'da da tüm dikkatleri deprem gerçeği üzerine çekerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçenin belediye başkanı ve başkan yardımcılarıyla bir araya gelerek, Bursa'da depremle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenleri masaya yatırdı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen ve özellikle İzmir'in Bayraklı ilçesinde büyük yıkım ve can kayıplarına yol açan depremin ardından 1'nci derece deprem bölgesinde yer alan Bursa'nın da ana gündemi deprem oldu. Depremin hemen ardından İzmir'e gidip incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem bölgedeki izlenimlerini paylaşmak hem de deprem felaketine karşı Bursa'da yapılan çalışmaları değerlendirmek için 17 ilçe belediye başkanı ve başkan yardımcıları ile bir araya geldi ve konu tüm yönleriyle ele alındı.

Risk haritası hazır

Toplantıda Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü'nden Jeoloji Mühendisi Ahmet Ağlan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan depremsellik çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremlerin Gemlik- Geyve segmenti, Uluabat fayı ve Bursa fayından beklendiğini dile getiren Ağlan, 1999 depreminin ardından zemin etütleri araştırma biriminin kurulduğunu, imar planlarında revizyonların yapıldığını, Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerinin hayata geçirildiğini vurguladı. Tübitak Marmara Araştırma Merkezi ile yapılan protokol kapsamında 2010 yılında başlayan Bursa Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Zemin Sınıflandırması Projesi'nin ilk etabının tamamlandığını ifade eden Ağlan, bu çalışmayı sadece İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın tamamlandığını hatırlattı. Aynı zamanda Deprem Master Planı'nın bileşenlerinden biri olan bu çalışma ile 15 istasyonla 9 fayın ayrı ayrı segmentleri tespit edilerek, oluşturabilecekleri maksimunun deprem büyüklükleri hazırlandı. Proje kapsamında yapılan jeofizik ve sondaj çalışmaları sonucunda 3 Boyutlu Anakaya Derinlik Haritası, 1/100.000 ve 1/25.000'lik Jeoloji Haritaları, Sismik Tehlike Haritası hazırlandı. Tübitak'la yapılan çalışmanın ikinci etabına geçilmesi için ilçe belediyelerinden gelecek yapı stoğu envanteri beklenirken, bu veriler sismik tehlike haritası üzerine işlenerek, olası depremlerin binalar üzerinde yapacağı olası yıkımlar hesaplanmış olacak. Bursa Afet Risk Yönetimi Master Planı ve Deprem Master Planının Tamamlanması için gerekli olan bu çalışma aynı zamanda hazırlanacak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi için de önemli bir altlık oluşturacak.

Herkesin sorumluluğu var

Sunumun ardından İzmir'deki yıkıma dair izlenimlerini ilçe belediye başkanlarıyla paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremle mücadele konusunda herkese düşen sorumluluklar olduğunu ve yapılması gereken çalışmaların zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından konunun ciddiyetle ele alındığını ve bugüne kadar önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "İzmir depremi bir kez daha bize şunu gösterdi ki sağlam konutlar yapmalıyız. Konutları sağlam zeminlere ve teknik usulüne uygun olarak yapmalıyız. Asla kaçak bina yapmamalıyız. Bu konuda deprem olmadan önce ve Allah korusun depremden sonra neler yapılabilir noktasında belediye başkanlarımızın çok önemli değerlendirmeleri oldu. Bugüne kadar bizim sismik haritalarla alakalı yaptığımız çalışmalar var. Özellikle ilçe belediyelerimizden bina envanterleri ile alakalı çalışmaları bekliyoruz. Bu noktada 17 ilçemizin tamamında özellikle kaçak yapı ile mücadelede çok kararlı olduğumuzu, ilçe belediye başkanlarımızın da kararlılıkla kaçak yapının üzerine gitmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nden Genel Sekreter Yardımcısı ve konuyla ilgili iki daire başkanı ile ilçe belediyelerinden belirlenecek başkandan sonraki en yetkili kişilerden oluşacak bir komisyon kurulacağını ve kısa zamanda depremle mücadeleye yönelik etkili adımların bir bir atılacağını da sözlerine ekledi.

Başkanlardan deprem zirvesi
Başkanlardan deprem zirvesi
Başkanlardan deprem zirvesi
Başkanlardan deprem zirvesi

Alinur Aktaş, Deprem, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanlardan deprem zirvesi - Son Dakika


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