Başkanlardan esnaf ziyareti - Son Dakika
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Başkanlardan esnaf ziyareti

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nin çevresindeki esnafları ziyaret etti.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nin çevresindeki esnafları ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile ilçe belediye başkanları da katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları ile birlikte Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettikten sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ziyaretine AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı. Seyyid Burhaneddin Türbesi çevresindeki esnafları tek tek ziyaret eden Başkanlar, hayırlı işler dileklerinde bulundular. Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarını çok sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan esnaflar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.


Esnaf ziyaretleri sırasında öğrenci servisindeki öğrencilerle de selamlaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, bir süre sohbet ederek ailelerine selam gönderdi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Seyyid Burhaneddin, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
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