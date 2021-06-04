Başkanlardan genç üreticilere ziyaret - Son Dakika

Menteşe'de bir zamanların en önemli geçim kaynağı olan ipekböcekçiliği yetiştiriciliği, geçtiğimiz yıl Menteşe Belediyesinin Bayır Mahallesinde bulunan araziyi Yerel Tohum Derneği'nin hizmetine sunmasıyla yeniden hayat bulmuştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Bayır Mahallesinde ipekböcekçiliği yetiştiriciliği yapan Abdülkerim İnan ve Songül Ateş'i ziyaret ederek genç üreticiler ve aileleri ile bir araya geldiler. Başkan Gürün ve Başkan Gümüş, ziyaretlerinde genç üreticileri tebrik ederek çalışmalar ve üretim süreci ile ilgili bilgi aldılar.

Ziyarette bölgenin ipek sektöründe canlanması ve kırsal kalkınmanın oluşmasını hedeflediklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak her zaman bölge üreticimizin yanında olmaya özen gösterdik. Bu kapsamda geçen yıl başlattığımız ipekböcekçiliği yetiştiriciliği uygulamamızı bu yıl Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli ve ortak şekilde sürdürüyoruz. Her iki belediye olarak bölge üreticisinin kalkınması, toprağımızın verimliliğini en sağlıklı şekilde kullanmak önceliğimiz. Şu anda Bayır Mahallemizdeki 15 dönüm arazimiz ve içerisindeki 600 adet dut ağacımız ile Bayır Mahallemizde 4 ailemiz aktif olarak ipekböcekçiliği yetiştiriciliği yapıyor. Özellikle gençlerimizin ipekböcekçiliği üretimi yapıyor olması bizleri çok mutlu etti. Ekonomik gelirin yanı sıra bu gençlerimiz ipekböcekçiliği üretimini yeni kuşaklara da aktaracaklardır. Menteşe Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte üreticimize destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

İpekböcekçiliği yetiştiriciliği sonrasında elde edilen alım garantili kozalar daha sonra Koza Birliğe teslim ediliyor.