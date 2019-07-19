Son Dakika Haberleri: Başkanlardan iş birliği vurgusu
Son Dakika Politika Haber

Başkanlardan iş birliği vurgusu

6 dakika önce

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkanlardan iş birliği vurgusu, System.String[]
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Samimi ve sıcak ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan İbrahim Sandıkçı, Başkan Demirtaş'a hizmet noktasında başarı temennilerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, uzun bir sürecin ardından hizmetlere kaldığı yerden devam edeceklerinin altını çizdi.

"Samsun ortak paydamız" diyen Demirtaş, İlkadım Belediyesi olarak her türlü iş birliği ve koordinasyona açık olduklarını, bu hususta emek sarf edeceklerini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş, yeni belediye hizmet binasını Başkan Sandıkçı'ya gezdirdi. - SAMSUN
Necattin Demirtaş, İbrahim Sandıkçı, İlkadım, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



82 yaşındaki sapık, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! İsveç'te iş görüşmeleri 'Tengai' adlı yapay zekalı robot ile gerçekleştirilmeye başlandı Firmalar İŞKUR üzerinden acil 45 bin 836 işçi arıyor! İşte meslekler İş yerinde cinsel istismara tutuklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:35:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkanlardan iş birliği vurgusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]