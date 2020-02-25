Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiler.

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiler.


AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Karayolları Bölge Müdürümüze hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İlçemiz ile ilgili yatırım taleplerimizi ilettik. Bölge Müdürümüz taleplerimiz konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Destekleri için teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, AK Parti, Kütahya, Şaphane, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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