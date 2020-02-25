Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

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Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'Hayırlı olsun' ziyareti
6 saat önce
Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiler.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiler.
AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Karayolları Bölge Müdürümüze hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İlçemiz ile ilgili yatırım taleplerimizi ilettik. Bölge Müdürümüz taleplerimiz konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Destekleri için teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA
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