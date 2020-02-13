Başkanlardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkanlardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Başkanlardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na ziyaret

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesindeki bazı başkanlar, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na ziyarette bulundular.

Başkanlardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na ziyaret, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesindeki bazı başkanlar, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na ziyarette bulundular.


Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) Erciş İlçe Başkanı Muhammed Ömür Ege, Ülkü Ocakları ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanları, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yaptıkları faaliyetler ile Erciş için devletin yapmış olduğu yatırımlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, toplantı sonrası başkanlar faaliyetleri ile alakalı kitap ve dergileri Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na hediye ettiler. Ziyarete AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Hanifi Macit, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Erciş İlçe Başkanı Mehmet Buğra Şener ile Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) Erciş İlçe Başkanı Muhammed Ömür Ege katıldı. - VAN

Türkiye, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye atıflı reklam filmiyle tepki alan İskandinav Hava Yolları: Mesajımızın arkasındayız
Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının Son anket sonuçları yayınlandı! Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı yüzde 2,2'ye düştü Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak yerli otomobile koronavirus engeli

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 01:53:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkanlardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]