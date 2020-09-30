Belediye başkanlarından siyasi partilere ziyaret - Son Dakika

Belediye başkanlarından siyasi partilere ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beraberindeki Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanları ile MHP, CHP ve İyi Parti il başkanlarını ziyaret etti.

Belediye başkanlarından siyasi partilere ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beraberindeki Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanları ile MHP, CHP ve İyi Parti il başkanlarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ilk olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanı Serkan Tok'a ziyarette bulundu.

Kongrede yeniden seçilen Tok'u tebrik eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı bozmasın. Gerçekten her geçen gün buna çok daha ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük destekçisi Sayın Devlet Bahçeli'nin el ele kola kola dayanışma içerisinde birlikte olmaları hepimizi gururlandırıyor. Onlar birlik olunca buradaki birliktelik daha da güçlü oluyor. Amacımız hepimizin şehrimize, ilçelerimize, ülkemize bizleri seven, seçen, bizlere güvenen kardeşlerimize layık olacak şekilde çalışmalar yapmak."

Tok ise Büyükkılıç'a yaptığı hizmetlerden teşekkür etti.

Büyükkılıç ve beraberindekiler daha sonra CHP İl Başkanı Ümit Özer'i ziyaret etti.

Özer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman'ı da ziyaret eden Büyükkılıç, "Seçilenlerin hepsi bu şehrin milletvekili ya da belediye başkanı. Kayserimizde tabiki siyasi farklılarımız olacak. Yeter ki art niyet olmasın. Yeter ki yol gösterici yaklaşım sergilensin. Şehre katkı sağlayacak hiçbir şeyden rahatsız olmayız. Kimse de rahatsız olmamalı. Hep beraber daha iyiye, daha güzele gideceğiz. Şehrimize katkı sağlayacak yaklaşıma hepimizin ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Ataman da ziyaret nedeniyle belediye başkanlarına teşekkürlerini iletti.

Belediye başkanlarından siyasi partilere ziyaret
Belediye başkanlarından siyasi partilere ziyaret
Belediye başkanlarından siyasi partilere ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi, Memduh Büyükkılıç, İYİ Parti, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:06 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye başkanlarından siyasi partilere ziyaret - Son Dakika

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