Başkanlardan Polis Teşkilatına Kutlama

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, yayınladıkları mesajlarla Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılını kutladılar.

Seçer: "Polislerimiz, güvenliğimiz tehlikeye girdiğinde sığındığımız limandır"



Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türk Polis Teşkilatı'nın, Türkiye'de huzur, güven ve istikrarın korunmasında en büyük güvence olduğunun altını çizdi. 1845 yılında yayımlanan 'Polis Nizamnamesi' ile kurularak, kamu düzeninin sağlanması için zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin mesai yapan Polis Teşkilatı'nın, hiç bitmeyen azmiyle millete hizmet vermeye devam ettiğini belirten Seçer, "Güvenliğimiz tehlikeye girdiği zaman adeta sığındığımız liman olan polislerimiz, tüm zorlu koşullara rağmen büyük özveri ve fedakarlıkla yanımızda yer alarak, bazen kurtarıcımız bazense destekçimiz olmuştur. Emniyet Teşkilatımız, sadece adli suçlarla değil, ülkemizin genel güvenliğinin sağlanmasında da büyük rol oynamaktadır. Polis Teşkilatımızın kurulduğu günden bu yana halkımızın ve ülkemizin güvenliği için yaptıkları tüm hizmetlere müteşekkiriz. Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin şerefli mazisini, milletimizden aldığı güçle birleştirerek hizmetlerine en iyi şekilde devam edeceğine yürekten inanıyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde, özellikle de kentimiz Mersin'de görev yapan tüm polislerin Polis Haftası'nı kutluyorum" dedi.



Tollu: "Ülkemizin birlik ve beraberliğinin her şeyden önemli"



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ülkenin birlik ve beraberliğinin her şeyden önemli olduğunu vurguladığı mesajında, ülkenin birlik ve beraberliğinin temininde önemli vazifeler üstlenen tüm polis teşkilatına ve ailelerine teşekkür etti. Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ahenk içerisinde çalışmayı, birlikte Erdemlimize değer katmayı şiar edinmiş bir kamu kurumuyuz. Hepimizin amacı ülkemize hizmet etmek, Erdemli'de yaşadığımız için Erdemlimize hizmet etmek. Elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizlere teşekkür ediyorum ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu günler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Dinçer: "



Mersin ESOB Başkanı Dinçer ise halkın huzur ve güveni için 24 saat görev başında olan Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mesajında polisin, zor ve onurlu bir görevi büyük bir özveri ve insan sevgisiyle yerine getirdiğini ifade eden Dinçer, Türk Polis Teşkilatı'nın devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü ve al bayrağın yüceliğini yüreğinde hissettiğini vurguladı. Dinçer, mesajında şunları kaydetti: "Polis teşkilatımız huzur ve güvenliği sağlamak uğruna canlarını tehlikeye atarak bu kutsal görevi başarıyla yerine getirmektedir. Yine bu kutsal görev yerine getirilirken, insan hak ve özgürlüklerine gösterilen saygı, polisimize olan güveni arttırmada önemli rol oynamaktadır. Türk polisi, halkımızın can ve mal güvenliğini, toplumumuzda huzur ve güven ortamını sağlamak, suçun işlenmesini önlemek ve işleyenleri adalete teslim etmek için gece gündüz demeden fedakarca görevlerini yerine getirmektedir. Bugün sokaklarda rahat, güvenli ve huzurlu bir şekilde dolaşabiliyorsak, bunu olağanüstü gayret gösteren Türk Polis Teşkilatımıza borçluyuz. Devletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife bilen, gücünü milletimizden ve kanunlardan alan polislerimiz gerektiğinde bu uğurda canını hiçe saymaktadır. Tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyor, bu ulvi görevi yerine getirirken canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömürler diliyorum." - MERSİN

