Başkanlardan ramazan mesajı - Son Dakika

Başkanlardan ramazan mesajı

15.04.2021 08:42
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Ramazan ile ilgili mesajlar veren başkanların ve muhtarların ortak dileği sağlık, birlik ve beraberlikti. Lale ekim geleneği ile görsel şölene tanıklık eden başkanlar, doğanın korunmasının önemine de dikkat çekti.

Her yıl nisan ayında binlerce turisti ve İstanbulluyu ağırlayan Emirgan Korusu'nun misafirleri bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyerli muhtarlar oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu göz alıcı renkleriyle ve güzelliğiyle açan lale bahçesi Emirgan'da buluştu. Başkanların gündemi koronavirüs ve ramazan ayı oldu. Yıllardır önemli bir gelenek olan lale ekimine de değinen başkanlar, doğayla iç içe olmanın verdiği mutluluktan bahsetti. 25 Sarıyerli muhtarın da katıldığı buluşma da ortak ramazan mesajı ise sağlık ve dayanışma oldu.

SOFRALAR AYRI KURULSA DA GÖNÜLLER BİR

Sarıyer'in ve Sarıyerlilerin çok şanslı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Genç; "Bugün 3 başkan Emirgan'da bir araya geldik. Ramazan'ın gelmesiyle güzel bir başlangıç yaptık. Zor zamanlardan geçiyoruz. Diliyorum ki insanların yaşamını en iyi şekilde devam ettireceği süreçler yaşayalım. Bu salgının bir an önce hızını azaltıp, büyüklerimizi gönül rahatlığıyla ziyaret edeceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Birlik ve beraberliğimizi hiç bırakmayacağız. Ramazan ayında da dayanışmanın çok önemsendiğini bilmeliyiz. Hz. Mevlana ne güzel söylemiş; 'Gönüle giren, gözden ırak olsa ne olur.' Bu ramazan ayında göz göze diz dize olamayacağız ama gönülden gönüle paylaşımlarımızla geçecek. İsterdik ki bütün mahallelerde iftar sofralarımızı kurup Allah ne verdiyse rızkımızı paylaşalım. İstinye Tersane de türkülerimizi söyleyelim, çaylarımızı yudumlayalım, vatandaşlarımızın getirdiği ikramları birlikte yiyelim. Sahuru bekleyelim, kahkahalar atalım. Varsın bu yıl da böyle olsun. İnsanlık o kadar problemli günler yaşamış ki. Veba salgını yaşamış. Ülke olarak bu günleri de atlatacağımıza, neşe içinde ramazanlar idrak edeceğimize inanıyorum. Dualarımız en kısa sürede kabul olmasını diliyorum. Sofralarımız bereketli olsun"

YARDIMLAŞMA AĞI OLUŞTURDUĞUMUZ BİR DÖNEM OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, Sarıyer'in ev sahipliğinde güzel bir gelenek haline gelen lale ekimine değindi. Türkiye'nin her yerinden insanların Sarıyer'e geldiğini vurgulayan İmamoğlu, konuya ilişkin şunlara değindi; " Madrid'den, Hollanda'dan misafirlerimiz var. Öncelikle herkese sağlık diliyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Ramazan ayını da karşıladık. Ramazan'ın bütün bu hastalıklardan arındığımız ama aynı zamanda kötü düşüncelerden de arındığımız bir ay olmasını diliyoruz. Yoksulluk çok derin. Yardımlaşma ağı oluşturduğumuz bir dönem olsun. Lalenin güzelliğinin hayatımızın renkliliğine yansımasını diliyorum. İklim değişikliğinin zor koşullarına rağmen laleler geç de olsa açtı. Kentin korunmasındaki en önemli kıstas İstanbul'un doğasının korunmasından geçer. Bunun için mücadele ediyoruz."

PANDEMİ KURALLARINA UYARAK BU SÜRECİ ATLATMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ

"Hakikatten bu zor günlerde insanın kendisiyle ve doğayla buluşması apayrı bir öneme sahip" diyerek duygularını ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Açıkçası Sarıyer'de durum çok uzun yıllardan beri böyle ama 16 milyon İstanbullunun doğayla buluşmasının yolunun açıldığı bir milat olarak görüyorum. Pandemiye, yoksulluğa rağmen doğayla buluşmak, lalelerle birlikte geleneği devam ettirmek çok kıymetli. Laleler çok nazik ve naif bitkilerdir ama bir özelliği de kadının kararlılığını hissettirir. Her şeyden önemlisi pandemi kurallarına uyarak bu süreci atlatmamız çok önemli."

Başkanlardan ramazan mesajı

İstanbul, Ramazan, Sarıyer, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkanlardan ramazan mesajı - Son Dakika


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