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Başkanlardan Süleyman Soylu'ya ziyaret

6 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiler.

Başkanlardan Süleyman Soylu'ya ziyaret, System.String[]

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiler.


AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM'de ziyaret ederek Samsun ve ilçeleri için taleplerini ilettiler.


Görüşme ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretin kendileri adına olumlu geçtiğini belirterek, "Öncelikle Bakanımız Süleyman Soylu'ya nezaketi için teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz görüşmelerde milletvekillerimiz ve bizler tarafından ilimizin ve ilçelerimizin beklentilerini kendisine aktarma fırsatı bulduk. Havza için yapmayı planladığımız hükümet binası hakkında da kendisine bilgi verme fırsatı bulduk" dedi.


Heyet, ziyaretin anısına Bakan Soylu'ya Bandırma Vapuru maketi hediye etti. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Süleyman Soylu, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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