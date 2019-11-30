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Başkanlardan yaralı askerlere ziyaret

6 saat önce

Hakkari'deki dernek başkanları, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören yaralı asker ve güvenlik köy korucularını ziyaret ettiler.

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Hakkari'deki dernek başkanları, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören yaralı asker ve güvenlik köy korucularını ziyaret ettiler.


Hakkari merkez Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne 2 gün önce yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz şehit olurken, 13 asker ise yaralandı. Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkan Şirin Adıyaman, Hakkari MHP Kadın Kolları Başkanı Gülşah Turan ve beraberindekiler Hakkari Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden asker ve güvenlik köy korucularını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkan Şirin Adıyaman, yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirterek, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bir süre kendileri ile sohbet etti. - HAKKARİ

Adıyaman, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
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