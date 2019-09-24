Başkanlardan yolculara ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, minibüs, otobüs ve trambüsler de seyahat eden vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.



Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın sabah saatlerinde esnaflarımızı kontrol ederek sorun ve çözüm önerilerini alarak, Malatya'mıza toplu taşımada daha kaliteli ve konforlu hizmet verilmesi noktasındaki çalışmaları ve ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.



İnce, daha güvenli ve kaliteli hizmet vereceklerini söyleyerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla Büyükşehir Meclisinde alınan karar gereği Malatya'daki şehir içi M Plakalı toplu taşıma araçlarında kılık - kıyafet yönetmeliği gereği tüm şoförlerimize artık kumaş pantolon, beyaz gömlek ve kravat takma zorunluluğu getirdik. Malatya'daki toplu taşıma standartlarını daha da yükselterek vatandaşlarımıza en iyi, en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere verdiği büyük destek ile Malatya'da vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu hizmet vereceğimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanımıza yapmış olduğu açıklamalardan dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Kılık - kıyafet yönetmeliği derken zorunlu bir yaklaşım içerisinde değil, gönüllü bir yaklaşım anlamı içerisinde böyle bir ortam oluştu. Üniversite durağımızdaki minibüsçülerimizin kılık - kıyafet, hal ve hareketleri ile vatandaşlarımızın memnun olduğunu yapmış olduğumuz ziyaretler ile bir kez daha görmüş olduk. Şehrimizde ulaşımın güvenli, huzurlu ve mutlu bir şekilde yapılması bizleri de Şehr-ül Emin olarak mutlu ediyor. Ailelerin, çocuklarını toplu taşıma aracına bindirdiği zaman gideceği yere rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde gidip gelmesi gönül huzurunun olması bizim için ve Malatya'mız içinde ayrı bir ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı. .



Başkan Gürkan, "Minibüsçüler Odamız ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan kararlar doğrultusunda kendiliğinden kılık - kıyafet ve davranışları ile müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşım içerisinde oldukları için minibüsçü esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de müşteri memnuniyetini daha ileri seviyelere getireceklerine inanıyorum. Oda Başkanımıza ve değerli şoförlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra minibüs, otobüs ve trambüsler ile seyahat eden vatandaşları ziyaret ederek, onlarla da bir süre sohbet etti. - MALATYA