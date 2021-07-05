Başkanları buluşturan açılış

Bursa'da sabah kahvaltısında yöresel lezzetlerin yanısıra ciğer kebap hizmeti de sunan restoranın açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Tak'ın katılımıyla yapıldı.

Ciğergah markasıyla Bursa'da büyüyen Ali Koçak, Alaattinbey Mahallesi girişindeki Agah Ali Kahvaltı ve Ciğer Kebap Salonu'nu hizmete açtı.

Yöresel kahvaltıların yanısıra, Bursa'da ilk kez kahvaltıda ciğer şiş hizmetini hayata geçiren Ali Koçak, "Bursa'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kuzu ciğeri sabah ayrı bir lezzet oluşturuyor. Güneydoğu Anadolu'da, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana'da sabah saatlerinde ciğer kebap kültürü var. Kuzu ciğerini sabah kahvaltısında yöresel lezzetlerin yanına ekledik. Bursa'da talep görmeye başladı. Bursalı hemşehrilerimizin beğendiği yöresel kahvaltıların yanına, müşterilerimiz talep etmesi halinde kuzu ciğerini de servis ediyoruz" dedi. - BURSA