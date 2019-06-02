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Başkanları buluşturan dinleti

30 dakika önce

Sun Fuarcılık organizasyonu tarafından yaklaşık bir aydır gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde son gün Halil Necipoğlu dinletisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şimdiki ve önceki dönem belediye başkanları bir araya geldi.

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Sun Fuarcılık organizasyonu tarafından yaklaşık bir aydır gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde son gün Halil Necipoğlu dinletisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şimdiki ve önceki dönem belediye başkanları bir araya geldi.

Dünya Ticaret Merkezinde bir aydır devam eden Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bu akşam İlahiyatçı ve Tasavvuf Musikisi sanatçısı Halil Necipoğlu dinletisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bir araya geldiler.

Ailesi ve torunları ile birlikte dinletiye katılan Çelik zaman zaman Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile sohbet etti. Birlik mesajlarını vücut dili ile veren başkanlar yaklaşık 1 saat süren dinletinin ardından birlikte salondan ayrıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Memduh Büyükkılıç, Ramazan etkinlikleri, Kayseri, Güncel
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