Başkanları buluşturan dinleti
30 dakika önce
Sun Fuarcılık organizasyonu tarafından yaklaşık bir aydır gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde son gün Halil Necipoğlu dinletisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şimdiki ve önceki dönem belediye başkanları bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Sun Fuarcılık organizasyonu tarafından yaklaşık bir aydır gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri
çerçevesinde son gün Halil Necipoğlu dinletisinde Kayseri
Büyükşehir Belediyesinin şimdiki ve önceki dönem belediye başkanları bir araya geldi.
Dünya Ticaret Merkezinde bir aydır devam eden Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bu akşam İlahiyatçı ve Tasavvuf Musikisi sanatçısı Halil Necipoğlu dinletisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
bir araya geldiler.
Ailesi ve torunları ile birlikte dinletiye katılan Çelik zaman zaman Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile sohbet etti. Birlik mesajlarını vücut dili ile veren başkanlar yaklaşık 1 saat süren dinletinin ardından birlikte salondan ayrıldı. - KAYSERİ
Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı
YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar
Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var
Eski Başbakan Davutoğlu: Hepinizi yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum