Başkanların İnönü ziyareti - Son Dakika

Başkanların İnönü ziyareti

Bazı belediye başkanları, eşleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret ederek ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Başkanların İnönü ziyareti, System.String[]

Bazı belediye başkanları, eşleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret ederek ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Armutlu önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Birkan, Termal Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Atik ve başkanların eşleri ilk olarak Eskişehir İnönü İlçesi Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ettiler. Başkan Bozkurt'tan belediye tarafından ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi alan başkanlar daha sonra ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiler. İnönü Meydan Muharebelerinin yönetildiği ve soyadı kanunu ile İsmet Paşa'ya soy isim olarak verilen İnönü ilçesinde İnönü Karargah Müzesi'ni gezen başkanlar burada bulunan hatıra defterine duygularını yazdılar.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile İnler mağaralarını, yılın her günü 26 derece sıcaklığıyla tanınan Pınarbaşı ve Ilıca Havuzlarını ve dünyada nadir görülen Açık Fay hattını gezen başkanlar daha sonra belediye tarafından ilçeye kazandırılan; Kapalı Pazar Yeri, Şantiye binası, İnler Hamamı, Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi, Halı Saha ve Voleybol Sahası ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nı gezdiler.

Türkiye'nin önemli havacılık merkezlerinden biri olan İnönü ilçesini tanımaktan dolayı memnun kaldıklarını belirten başkanlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanların İnönü ziyareti - Son Dakika

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