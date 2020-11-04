Başkanların, maskesiz ve yasaksız çay özlemi - Son Dakika

Başkanların, maskesiz ve yasaksız çay özlemi

04.11.2020 11:02
Başkanların, maskesiz ve yasaksız çay özlemi, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın bu sabah sosyal medya hesabından paylaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın çay demlediği fotoğraf büyük ilgi gördü.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın bu sabah sosyal medya hesabından paylaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın çay demlediği fotoğraf büyük ilgi gördü.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar bu sabah takipçileriyle, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sobanın başında çay demlediği fotoğrafı paylaştı. Çolakbayrakdar, fotoğrafın altına "Kurallara uyarsak şöyle yan yana gelipte muhabbet edeceğimiz günlere ulaşmak hepimizin elinde. Öyle değil mi başkanım?" yazdı.

Paylaşımı gören Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Ahmet Başkanım sıcaklık ve samimiyetin timsali çay elbette hemşehrilerimizle birlikte muhabbetle, keyifle içilir. İnşallah aldığımız tedbirlerle o güzel günler de çok uzakta değil. Yeter ki hep birlikte Maske-Mesafe -Temizlik kurallarına titizlikle uymaya devam edelim" mesajı ile Çolakbayrakdar'ın paylaşımını retweet yaptı.

Başkanların paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı. - KAYSERİ

Başkanların, maskesiz ve yasaksız çay özlemi

Ahmet Çolakbayrakdar, Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanların, maskesiz ve yasaksız çay özlemi - Son Dakika


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