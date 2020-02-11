Başkanlığa meclis üyesi Akçakaya vekalet edecek - Son Dakika
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Başkanlığa meclis üyesi Akçakaya vekalet edecek

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Mehmet Akçakaya vekalet edecek.

Başkanlığa meclis üyesi Akçakaya vekalet edecek, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Mehmet Akçakaya vekalet edecek.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli programları nedeniyle şehir dışına çıktı. Başkan Posbıyık'ın dönüşüne kadar Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Mehmet Akçakaya vekalet edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Zonguldak, Akçakaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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