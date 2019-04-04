Son Dakika Haberleri: Başkanlığı Devretti, Evine Gitmek İçin Belediye Otobüsüne Bindi

Başkanlığı Devretti, Evine Gitmek İçin Belediye Otobüsüne Bindi

9 dakika önce

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, görevi İbrahim Karaosmanoğlu'ndan teslim aldı.

Başkanlığı Devretti, Evine Gitmek İçin Belediye Otobüsüne Bindi, System.String[]
KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, görevi İbrahim Karaosmanoğlu'ndan teslim aldı. Belediye çalışanlarıyla vedalaşan Karaosmanoğlu daha sonra evine gitmek için belediyenin yakınındaki duraktan belediye otobüsüne bindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ak Partili Tahir Büyükakın, bu sabah mazbatasını aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek 3 dönemdir başkanlık görevinde bulunan AK Partili İbrahim Karaosmanoğlu'ndan görevi teslim aldı. Yapılan devir teslim töreninin ardından kapıda belediye çalışanlarıyla vedalaşan İbrahim Karaosmanoğlu, belediye binasının yakınında bulunan otobüs durağına kadar eşi Behiye Karaosmanoğlu ile el ele yürüdü. Otobüs durağında bir süre bekleyen Karaosmanoğlu'na, Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın ile çok sayıda belediye çalışanı eşlik etti. Durakta kısa süren bir beklemenin ardından Karaosmanoğlu ve eşi, evinin bulunduğu bölgeye giden 630 numaralı belediye otobüsüne bindi. - İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:08 Kaynak: DHA

Sabah, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Karaosmanoğlu, Tahir Büyükakın, Güncel
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