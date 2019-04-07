Son Dakika Haberleri: Başkanlığı Kazandı, 4 Bin Kişiye Yemek Verdi

Başkanlığı Kazandı, 4 Bin Kişiye Yemek Verdi

52 dakika önce

KARAMAN'da Ermenek Belediye Başkanlığı'nı kazanan İYİ Parti'li Atilla Zorlu, 4 bin kişiye yemek ikram etti.

Başkanlığı Kazandı, 4 Bin Kişiye Yemek Verdi, System.String[]
KARAMAN'da Ermenek Belediye Başkanlığı'nı kazanan İYİ Parti'li  Atilla Zorlu, 4 bin kişiye yemek ikram etti.

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçim'inde İYİ Parti adayı Atilla Zorlu, AK Parti adayı mevcut başkan Uğur Sözkesen'i geçerek, en yüksek oyu aldı. Zorlu, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı. Atilla Zorlu, kendisi ve çevresinin, başkanlığa seçilmesi takdirde adadığı kurbanlıkları kesip, 4 bin kişiye yemek verdi. Yemekler,  Keçipazar, Seyran ve kent meydanında kurulan sofralarda halka ikram edildi. Toplu yemek alanlarına katılamayan yaşlı ve hastaların da evlerine götürüldü. İkramın yapıldığı alanları ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Zorlu, yemek davetine katılanlara teşekkür etti.

? - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:39 Kaynak: DHA

Ermenek, Karaman, Atilla Zorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı? AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:31:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkanlığı Kazandı, 4 Bin Kişiye Yemek Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]