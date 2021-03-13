Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den demokratik Libya devletinin inşası için çalışma vaadi - Son Dakika

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den demokratik Libya devletinin inşası için çalışma vaadi

13.03.2021 04:19
Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den demokratik Libya devletinin inşası için çalışma vaadi, System.String[]

Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, geçmişin üzerine sünger çekip demokratik Libya devletini inşa etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, geçmişin üzerine sünger çekip demokratik Libya devletini inşa etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Menfi, Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından ülke siyasetinde izleyecekleri yola ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinin Facebook sayfasında yayınlanan videoda Menfi, Libya halkına, "Acı geçmişin üzerine sünger çekerek, özgürlük ve hakların korunduğu demokratik Libya devletini inşa etmek için her türlü çabayı sarf etme" sözü verdi.

Yeni dönemde kendilerine yüklenen görev kapsamında barışın tesisi ve askeri kurumların birleştirilmesi amacıyla 5+5 Ortak Askeri Komitesinin desteklenmesi için çalışacaklarını kaydeden Menfi, "Libya, etkin bir devlet olmak için demokratik dönüşüm sürecini tamamlamayı sabırsızlıkla beklediğimiz yeni bir aşamaya girdi." dedi.

Muhammed el-Menfi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, aşı temini ve elektrik krizinin çözümü için Ulusal Birlik Hükümetiyle birlikte hareket etme konusunda da ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Asıl büyük çabanın ulusal uzlaşının tesisi için sarf edileceğini vurgulayan Menfi, bu bağlamda, iktidarın barışçıl bir şekilde değişimi ilkesinin yerleşmesi için şeffaf seçimlerin, planlandığı tarihte (24 Aralık 2021) yapılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Menfi, uluslararası topluma, dış müdahalelere son verme, silah ambargosunun uygulanması ve yeni dönemde gereken teknik desteğin sağlanması gibi Libya halkına karşı yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Çıkarların karşılıklı olarak korunduğu ve egemenlik ilkesine riayet edildiği dış ilişkiler kurmayı istediklerini belirten Menfi, uluslararası ortaklarla, Libya'nın güvenlik ve istikrarını tehdit eden meselelerde en üst düzeyde koordinasyon kurmaya çalışacaklarını ifade etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda, Temsilciler Meclisi'nden 10 Mart'ta 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

geri dönüşüm, Özgürlük, Facebook, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den demokratik Libya devletinin inşası için çalışma vaadi - Son Dakika


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