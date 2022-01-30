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Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu - Son Dakika

Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu

30.01.2022 11:10

Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu Başkan Sunar, başkanlık konutunu Palandökenlilere tahsis etti Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, başkanlık konutunu Millet Konağı'na dönüştürerek, Palandökenlilerin hizmetine sundu.

Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu

Başkan Sunar, başkanlık konutunu Palandökenlilere tahsis etti

ERZURUM - Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, başkanlık konutunu Millet Konağı'na dönüştürerek, Palandökenlilerin hizmetine sundu.

Millet Konağı'nın açılış töreni, Palandöken Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahim Fırat, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, MHP Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar, AK Parti ve MHP teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların katıldığı açılış törenine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanını dolduran Palandökenliler, başkanlık lojmanını Millet Konağı olarak tahsis eden Başkan Sunar'a teşekkürlerini ilettiler.

Törende konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, konağın Palandökenlilerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını dile getirerek, "Hizmete açtığımız Millet Konağı'nda gelenek ve göreneklerimiz yaşatılacak, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler yapılabilecek. Palandökenlilere geniş bir kütüphane imkanı da sunacak olan konağımızın içerisinde ayrıca söyleşi salonu, yaşlılar ve bayanlar kıraathanesi, etüt salonu, özel çalışma salonu ve bilgisayar salonu bulunuyor" dedi.

500 metre kapalı, 500 metre açık alanıyla milli ve tarihi tasarımıyla son derece şık bir Millet Konağı ortaya çıkardıklarını kaydeden Sunar, dünya evine girecek çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu olarak da Millet Konağı'nı değerlendirdiğini dile getirerek, "Açıkçası bunu planlamamıştık" dedi.

Çaylar Palandöken Belediyesi'nden

Konağa gelenlere çayların Palandöken Belediyesi'nden olduğunu söyleyen Başkan Sunar, "Belediye başkanı seçildikten sonra bu alanın 'Millet Konağı' olması gerektiği gibi bir kanaat içerisinde oldum. Arkadaşlarımızla da görüşerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif doğrultusunda bu mekanı başkanlık konutu yerine 'Millet Konağı' olarak kullanmanın uygun olacağına kanaat getirdik. Çünkü biz millete sevdalı kadrolarız. Hemen kolları sıvadık. Binanın güçlendirmesini tamamen Palandöken Belediyesi'nin kendi personeli yaptı. Güçlendirme bittikten sonra içinde birtakım düzenlemelerle binanın alt katını ilçemizde oturan nispeten olgun, daha yaşlı nüfusun hizmetine sunduk. Burada böyle muhtelif zamanlarda programlar, söyleşiler, belediye bünyesinde kurulan Halk Müzik Korosu ve aşıklar gecesi olacak. Ayrıca günün her zamanında belli yaştaki nüfusumuz, buradan istifade edecekler. Üstteki iki kat ise gençler ve bayanlara yönelik. Gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, bayanların oturabileceği, sohbet edebileceği son derece güzel bir mekan haline geldi. Tabii çaylar da bizden. Palandökenlilere hayırlı olsun" diye konuştu.

"Milleti konaklarda ağırlıyoruz"

Açılışa katılan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Veli Böke de Başkan Muhammet Sunar'ı kutlayarak, "Malumunuz Anadolu kültüründe uzak bir yerden gelen misafir otelde değil evde ağırlanır. Otele götürmek ayıplanır. Muhammed Sunar başkanım da sağ olsun, milletin kendisine tahsis ettiği evi, yine değer verdiği millete geri iade etti. Milleti bu konakta ağırlamaya karar verdi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Millet de kendisini konaklarda ağırlayana elbette ki kadirşinastır diyecek, başında taşıyacaktır. 2023'te de, 2024'te de bu AK kadrolara hakkı teslim edecektir. Tarlada iziniz olursa, harmanda yüzünüz olur. Çok şükür bu kadro bizi ziyadesiyle gururlandırdı. Genel merkez olarak, teşkilat olarak müthiş bir mutluluk içerisindeyim. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ve nice hizmetlere kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

"Erzurum'da ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum"

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ı tebrik etti. Öz, "Kıymetli arkadaşlar ben öğretmen olduğum için her gördüğüm güzel binanın okul yapılmasını anlatırdım. Güzel binalar hep devlet adamlarında olurdu. Şöyle bir şey anlatırdım ben, Almanya'da eğitim için kral sarayını boşaltmış, eğitime tahsis etmiş. Şimdi ben Erzurum'da ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Belediye başkanına ayrılmış bir konutu belediye başkanımız feragat ederek, hakikaten büyük bir olgunlukla şehrin hizmetine, eğitimin hizmetine sunmuş. Burası bir Millet Konağı görünümünde ama aynı zamanda gençlerimizin faydalanabileceği, eğitim alabileceği bir eğitim yuvası niteliğinde. Ben başkanımıza ve burada emeği geçen bütün ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Palandöken İlçe Müftüsü Abdulhalim Acar'ın yaptığı dua ile birlikte kurdele kesilerek, bina gezildi.

Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu
Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu
Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu
Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu
Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu
Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu
Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu
Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu
Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu
Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu

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Muhammet Sunar, Palandöken, AK Parti, Erzurum, Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkanlık konutuydu, Millet Konağı oldu - Son Dakika


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