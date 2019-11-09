Son Dakika Haberleri: Başkanlık makamına Sıdıka Algor teyze oturdu
Son Dakika Güncel Başkanlık makamına Sıdıka Algor teyze oturdu

Başkanlık makamına Sıdıka Algor teyze oturdu

7 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisini ziyarete gelen Sıdıka Algor teyzeyi makam koltuğuna oturtarak sorunlarını dinledi.

Başkanlık makamına Sıdıka Algor teyze oturdu, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisini ziyarete gelen Sıdıka Algor teyzeyi makam koltuğuna oturtarak sorunlarını dinledi.

Göreve geldiği ilk gün makam kapısını söktüren Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlarla bire, bir görüşerek sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Son olarak makamına gelen Sıdıka teyze ile bir süre görüşen Başkan Sayan, Sıdıka Algor teyzeyi ayakta bekletmemek için makam koltuğuna oturttu. Anlatılan sorunlardan çok etkilenen Sayan, Sıdıka teyzeye en kısa zamanda ev yapılması için talimat verdi. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Başkan Savcı Sayan "Sıdıka Algor teyzemizin derdi bizim derdimizdir. Sıdıka Algor teyzemize hizmetkarlık edemiyorsak başkan olmanın hiçbir anlamı yoktur. Başkanlığım süresince ilimizdeki Sıdıka teyzelerin emrinde olacağım. Onları yalnız bırakmayacağım. Duaları bana yeter. Gerisi teferruat" dedi.

(Ahmet Genç/İHA)

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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