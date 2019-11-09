Son Dakika Haberleri: Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu
Son Dakika Genel Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu

Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu

7 saat önce

Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturduAĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisini ziyarete gelen Sıdıka teyzeyi makam koltuğuna oturtarak sorunlarını dinledi.

Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisini ziyarete gelen Sıdıka teyzeyi makam koltuğuna oturtarak sorunlarını dinledi.

Göreve geldiği ilk gün makam kapısını söktüren Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlarla bire, bir görüşerek sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Son olarak makamına gelen Sıdıka teyze ile bir süre görüşen Başkan Sayan, Sıdıka teyzeyi ayakta bekletmemek için makam koltuğuna oturttu. Anlatılan sorunlardan çok etkilenen Sayan, Sıdıka teyzeye en kısa zamanda ev yapılması için talimat verdi. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Başkan Savcı Sayan "Sıdıka teyzemizin derdi bizim derdimizdir. Sıdıka teyzemize hizmetkarlık edemiyorsak başkan olmanın hiçbir anlamı yoktur. Başkanlığım süresince ilimizdeki Sıdıka teyzelerin emrinde olacağım. Onları yalnız bırakmayacağım. Duaları bana yeter. Gerisi teferruat" dedi.

Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu

Savcı Sayan, Ağrı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:15:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]