Son Dakika Haberleri: Başkanvekili Altunok'tan huzurevi sakinlerine ziyaret
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Başkanvekili Altunok'tan huzurevi sakinlerine ziyaret

50 dakika önce

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Başkanvekili Altunok'tan huzurevi sakinlerine ziyaret, System.String[]
Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Altunok, ziyarette yaptığı konuşmada, her fırsatta huzurevinde kalan yaşlılarla beraber olacaklarını belirtti.
Yaşlıların isteklerinin yerine getirilmesini sağlayacaklarını ifade eden Altunok, belediye olarak yaşlalıların sosyal hayatta ve konaklamarıyla ilgili konulara destek vereceklerini kaydetti.
Yaşlıların toplumun temel yapı taşı olduğunu aktaran Altunok, "Bugünler sizlerin çabalarıyla inşa edildi. Toplumumuzun her kesimini kucaklayan sosyal devlet anlayışını yerel yönetimlerde de en iyi şekilde icra etme gayreti içerisindeyiz. Değerli büyüklerimizin birer evladı olarak onların her ihtiyacında yanındayız. Onlara hassasiyetle yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Altunok, daha sonra yaşlıların sorun ve isteklerini dinleyerek, huzurevi çevresinde belediye tarafından yapılan çalışmaları inceledi.
Silifke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:10 Kaynak: AA
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