Son Dakika Haberleri: Başkanvekili Özdoğan'dan Nursaçan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkanvekili Özdoğan'dan Nursaçan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi seçimlerinde güven tazeleyen Başkan Tahir Nursaçan'ı ziyaret ederek 'hayırlı, uğurlu olsun' dileklerini iletti.

Başkanvekili Özdoğan'dan Nursaçan'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi seçimlerinde güven tazeleyen Başkan Tahir Nursaçan'ı ziyaret ederek 'hayırlı, uğurlu olsun' dileklerini iletti.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Olağan Genel Kurulunda yeniden seçilerek güven tazeleyen Başkan Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanvekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, "Belediye olarak tüm sanayici ve işadamlarımızın yanındayız ve destekçisiyiz. Ülkemizin ve şehrimizin kalkınması için çaba gösteren ve bu manada her türlü yatırımın yolunu açmak için çalışmalar yürüten Kayseri Organze Sanayi Bölgemizin değerli Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kurumlar olarak biz çalışacağız ki ülkemiz, şehrimiz ve halkımız kazansın" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanvekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan'ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan ise, "Yakın bir zamanda seçime girecek olan Hacılar Belediyesi Başkanvekilimiz Bilal Özdoğan ve ekibinin yanındayız ve destekçisiyiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Hacılarımız için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Bilal Özdoğan, Kayseri, Hacılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü

30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:10:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkanvekili Özdoğan'dan Nursaçan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]