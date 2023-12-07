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Başkası için ilaç yazma talebini kabul etmeyen aile hekimine önce hakaret sonra saldırı - Son Dakika
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Başkası için ilaç yazma talebini kabul etmeyen aile hekimine önce hakaret sonra saldırı

Gaziantep'te bir şahıs, babası adına ilaç yazma talebini kabul etmeyen aile hekimine fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu.

Başkası için ilaç yazma talebini kabul etmeyen aile hekimine önce hakaret sonra saldırı
07.12.2023 - 12:49,
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Gaziantep'te bir şahıs, babası adına ilaç yazma talebini kabul etmeyen aile hekimine fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan ve daha sonra adlı kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın ücretli öğretmen olduğu ve olay sonrası görevine son verildiği öğrenildi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.H.T. isimli şahıs, aile hekimi Dr. Kamile Berfin Çevik'e babası adına ilaç yazdırmaya geldi. Dr. Çevik, başkası adına ilaç yazamayacağını söyleyerek talebi reddetmesi üzerine A.H.T. isimli şahsın fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı.

Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay anları ve yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın doktora küfürler savurması ve doktorun da "hemen polise haber verin" demesi de dikkat çekti.

Ücretli öğretmen olduğu öğrenilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde saldırgan A.H.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın bir okulda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevine son verilen şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilik konu ile ilgili açıklama yaptı

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "İlimiz Şehitkamil ilçesinde 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde A.H.T isimli şahsın Dr.Kamile Berfin Çevik'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle emniyet güçlerimize şikayette bulunulmuştur. Olayın ardından yapılan incelemede A.H.T isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şahsın ücretli öğretmenlik yaptığı anlaşıldığından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve soruşturma süreci başlatılmış ve bugün itibarı ile görevine son verilmiştir. A.H.T isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Valiliğimiz tarafından süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken doktor ise bir hafta rapor aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şehitkamil, Gaziantep, Aile, Saldırı, Soruşturma, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkası için ilaç yazma talebini kabul etmeyen aile hekimine önce hakaret sonra saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkası için ilaç yazma talebini kabul etmeyen aile hekimine önce hakaret sonra saldırı - Son Dakika
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