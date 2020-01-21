"Başkası olsa 1 milyon verse okumam"

Sözü ve müziği Caroline'e ait olan iddialı bir slow şarkıda düet yapan sanatçılar, şarkının klibinde de birlikte kamera karşısına geçecekler.



Klipte iki aşığı canlandıracak olan Caroline ve Serdar, birlikte yeni şarkılar yazarak müzik sektörünü canlandırmaya kararlı olduklarını belirtti. Caroline imzalı şarkının klibi 14 Şubat'ta yayınlanacak.