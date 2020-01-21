"Başkası olsa 1 milyon verse okumam" - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Başkası olsa 1 milyon verse okumam' - Son Dakika Magazin

"Başkası olsa 1 milyon verse okumam"

6 saat önce

Sözü ve müziği Caroline'e ait olan iddialı bir slow şarkıda düet yapan sanatçılar, şarkının klibinde de birlikte kamera karşısına geçecekler.

Sözü ve müziği Caroline'e ait olan iddialı bir slow şarkıda düet yapan sanatçılar, şarkının klibinde de birlikte kamera karşısına geçecekler.


Klipte iki aşığı canlandıracak olan Caroline ve Serdar, birlikte yeni şarkılar yazarak müzik sektörünü canlandırmaya kararlı olduklarını belirtti. Caroline imzalı şarkının klibi 14 Şubat'ta yayınlanacak.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:42 
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