Başkasına ait çapa makinasını satmak için çekiciye yükleyen şüpheli, suçüstü yakalandı - Son Dakika

Akşehir'de kendisine ait olmayan çapa makinasını satmak için çekiciyle tarladan götürmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, boş bir tarlada duran çapa makinesinin, çekiciye yüklenmeye çalışıldığını gördü.

Tarlaya giden ekipler, çapa makinesinin ilçede çiftçilik yapan M.E'ye ait olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çapa makinesini çekiciye yüklemeye çalışan K.Y. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, çapa makinasını tarlada gördüğünü, fotoğrafını çekip satışa çıkarttığını ve Afyonkarahisar'da bir vatandaşa satmak üzere çapa makinasını çekiciye yüklediğini söylediği öğrenildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapılan araştırmada ise çapa makinası sahibine teslim edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.