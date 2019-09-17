Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahıs yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan ve 3 ayrı suçtan araması bulunan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı suçtan araması bulunan ve aynı zamanda da başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan H.C. ihbar üzerine yakalandı. Özel bir şirkette çalışan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - BİLECİK