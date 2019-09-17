Son Dakika Haberleri: Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahıs yakalandı
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Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahıs yakalandı

2 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan ve 3 ayrı suçtan araması bulunan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahıs yakalandı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan ve 3 ayrı suçtan araması bulunan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı suçtan araması bulunan ve aynı zamanda da başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan H.C. ihbar üzerine yakalandı. Özel bir şirkette çalışan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:46 Kaynak: İHA
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