Başkasına ait kimlik numarasıyla Kovid-19 testi yaptırmaya çalışan kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Edirne'de başkasına ait T.C. kimlik numarasıyla Kovid-19 testi yaptırmaya çalışan kişi, sonucun pozitif çıkması üzerine KYK yurdunda karantinaya alındı.
E.V'nin Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde başkasına ait T.C. kimlik numarasıyla kayıt açtırdığı tespit edildi.
Hastanede yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan E.V, karantinaya alınması için filyasyon ekiplerince KYK yurduna götürüldü.
- Kaynak: AA
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