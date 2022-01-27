Kırıkkale'de 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi il Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan C.F.Z'nin merkez Hasandede köyüne geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler firari hükümlüyü belirlenen adreste yakaladı.
Üzerinde S.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan ve resmi belgede sahtecilik suçundan da hakkında işlem başlatılan C.F.Z, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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