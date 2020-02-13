Başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak satmışlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak satmışlar - Son Dakika

Başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak satmışlar

26 dakika önce

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, "İstanbullu Banker" olarak tanınan kişinin taşınmazlarını bilgisi dışında dublör kullanarak satıp 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak satmışlar, System.String[]

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, "İstanbullu Banker" olarak tanınan kişinin taşınmazlarını bilgisi dışında dublör kullanarak satıp 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6 farklı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

"İstanbullu Banker" olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin 2015-2016 yıllarında İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazlarının, bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapıp yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlamalarıyla N.U, M.S, H.İ, N.E, B.K, E.C, S.S, O.Y, Y.U, G.B ve M.Ö, gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet gerekçesiyle tutuklanan CZN Burak'ın annesi ifadesinde suçlamaları kabul etmedi
Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı 'Bager' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı İYİ Parti'de istifa depremi! Tuba Vural Çokal'ın ardından iki kişi daha istifa etti

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:08:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak satmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]