BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU - Son Dakika

BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

11.05.2021 16:07

BURSA'da başkasına benzettiğini öne sürdüğü Ecenur Ö.'yü (18) muştayla dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sedat A., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BURSA'da başkasına benzettiğini öne sürdüğü Ecenur Ö.'yü (18) muştayla dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sedat A., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 2 Nisan günü Gürsu ilçesi Namiz Yiğit Caddesi'nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Ecenur Ö., Sedat A.'nın muştalı saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevredekiler, Sedat A.'ya müdahale ederek etkisiz hale getirip, gelen polislere teslim etti.

Başından ve yüzünden yaralanan Ecenur Ö., gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, aynı gün tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan Sedat A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sedat A.'nın cezaevine gönderilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, Pişmanım. Suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım dediği görüldü.

'SERBEST BIRAKILDI'

Sedat A. hakkında 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Sedat A.'nın yargılanmasına, perşembe günü başlandı. Duruşmaya Sedat A., cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Ecenur Ö. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ecenur Ö., mahkemede verdiği ifadede Sedat A.'nın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Sedat A. ise yaptığı savunmada, Birine benzettiğim için saldırdım. Suçsuz birine vurduğum için pişmanım. Özür dilerim dedi.

Duruşma sonunda Sedat A., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'PSİKOLOJİSİ BOZUKSA HASTANEYE YATSIN EVDE NE İŞİ VAR'

Ecenur Ö., saldırganın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Tahliyenin ardından Sedat A.'nın evinde ailesiyle pasta keserek kutlama yaptığını ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirterek, şöyle konuştu

Beni 'Sen katilsin' diye suçluyor. Daha sonra başkasına benzettim diyor. Hayır ben katil değilim, bahsettiği kişi de katil değil, yalan bunlar. Üstelik muşta ile saldırıyorsun. Muşta silah. Sen nasıl taşıyabiliyorsun 'Psikolojim bozuk' diyerek içeriden çıktı. Çıktığı gün kutlama yapıldı. Psikolojin bozuksa ve gerçekten bana yaptıkların için üzgünsen neden o gün kutlama yapıp video paylaşıyorsun İçeriden çıktığı için neden kutlama yapar ki insan Benim suçum günahım yokken neden ben darbedildim Neden dayak yedim Psikolojisi bozuksa gitsin hastaneye yatsın. Evinde ne işi var

'NE SONGÜL NE BEN GÜVENDE DEĞİLİZ, O ÖZGÜR BİZ EVE HAPSOLDUK'

Hayatı boyunca yüzündeki izleri göreceğini hatırlatan Ecenur Ö., Benim yüzümdeki darbeler, izler kalacak. Hiç tanımadığınız birine muştayla öldüresiye vuruyorsunuz, bu nasıl olabilir Ben hayatım boyunca bu izleri hep göreceğim ve hep aynı şeyi hatırlayacağım. Evi benim evime 5 dakika uzaklıkta. Her an karşılaşabileceğim bir yerde. Benim can güvenliğim yok. Beni benzettiği kızın can güvenliği hiç yok. Mahkeme çıkışında 'ben suçsuz ve günahsız bir kıza vurduğum için pişmanım pardon' diyor. Sadece bana vurduğu için pişman. Belki Songül olsa pişman olmayacak. Ona vurup öldürseydi, pişman olmayacaktı demek ki. Ben tutuklanıp cezasını çekmesini istiyorum. Psikolojik sorunları varsa tedavisini olsun. Bu zor bir şey değil. Şu an o dışarıda geziyor ama ben evime hapsoldum. Ben ceza almasını istiyorum dedi.

BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gürsu, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU - Son Dakika
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