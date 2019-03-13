Başkasının Adına Ehliyet Sınavına Giren Şahıs Yakalandı

Niğde'de başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen 1 kişi yakalandı.

Niğde'de başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen 1 kişi yakalandı.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları yerine sınava giren "joker" diye tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Niğde Spor Lisesi'nde yapılan ehliyet sınavında "Joker" olarak sınava girdiği tespit edilen D. K. ekipler tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE

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