Son Dakika Haberleri: Başkasının Adına Ehliyet Sınavına Giren Şahıs Yakalandı

Başkasının Adına Ehliyet Sınavına Giren Şahıs Yakalandı

43 dakika önce

Niğde'de başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen 1 kişi yakalandı.

Başkasının Adına Ehliyet Sınavına Giren Şahıs Yakalandı, System.String[]
Niğde'de başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen 1 kişi yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları yerine sınava giren "joker" diye tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Niğde Spor Lisesi'nde yapılan ehliyet sınavında "Joker" olarak sınava girdiği tespit edilen D. K. ekipler tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa
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