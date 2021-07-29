Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Akçaşar köyü Kocadere mevkisinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, Yalvaç'ın Altıkapı köyünde yaşayan ve hayvan alım satımı yaptığı öğrenilen Emrah Kara, yanına yeğeni Eflatun Karaduman'ı da alıp kamyonetle, Kocadere mevkisindeki başkasına ait bir ağıla gitti.

DAYI İLE YEĞENİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ağılda çobanlık yapan L.K., iddiaya göre hırsız sandığı Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'a yanındaki otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği dayı ve yeğeni ağır yaralandı. L.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'ın öldüğü belirlendi.

3 GÜN SONRA 18 YAŞINA GİRECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Kara ve Karaduman'ın cenazeleri, nöbetçi savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. L.K. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarmaya teslim oldu. Çalışmak üzere Adana'dan Yalvaç'a gelen ve bir sürü sahibinin yanında çoban olarak işe başlayan L.K.'nin, 3 gün sonra 18 yaşına gireceği öğrenildi. Olayda yaşamını yitiren Emrah Kara'nın evli, Eflatun Karaduman'ın ise bekar olduğu belirtildi.