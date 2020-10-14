Başkasının arsasını sahte evrakla satmaya çalışan sanıklar hakim karşısında - Son Dakika

Başkasının arsasını sahte evrakla satmaya çalışan sanıklar hakim karşısında

14.10.2020 14:33
Başkasının arsasını sahte evrakla satmaya çalışan sanıklar hakim karşısında, System.String[]

Adana'da, başkasına ait yaklaşık 55 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletnameyle 25 milyon liraya satmaya çalıştıkları iddia edilen tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, başkasına ait yaklaşık 55 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletnameyle 25 milyon liraya satmaya çalıştıkları iddia edilen tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklardan B.Ö, İ.Y, İ.B, B.D. ve avukatları ile müştekiler katıldı.

Müşteki Erol K, bilgisi ve rızası dışında sahte vekaletnamesi çıkarıldığını söyledi.

Tapuda devir işleminin gerçekleştirildiğini belirten Erol K, "Bu sahte vekaletnameyi çıkartan ve tapuda bilgim dışında işlem yapan tüm sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Sanık İ.Y. ise suçlamaları kabul etmediğini ve olay tarihinde noter başkatibi olarak görev yaptığını ileri sürdü.

"Notere vatandaş gelir, sıra numarasını alır, hangi katibe düşmüşse kimliğini ona verir. İlgili katip kimlik ile gelen kişiyi karşılaştırır, talebine göre işlem yapar. Daha sonra kişi bana yönlendirilir. Ben de karşılaştırma yaparak işlem yaparım. Kimseye sahte vekaletname çıkarmadım." ifadelerini kullanan İ.Y, sanıkları tanımadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan K.G. ve R.K'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak haklarında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erol K'ye ait yaklaşık 55 milyon lira değerindeki 11 dönümlük arsayı, sahibinin bilgisi dışında satmaya çalıştığı ileri sürülen B.D, R.K, İ.B, K.G, İ.Y. ve B.Ö'yü yakalamıştı. Zanlılar hakkında "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Dolandırıcılık, Asker, Adana, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkasının arsasını sahte evrakla satmaya çalışan sanıklar hakim karşısında - Son Dakika

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