Kayseri'de başkasının evini kiraya vermek için kapora alan zanlı yakalandı

Kayseri'de, kendisine ait olmayan evi kiraya çıkarıp, bir vatandaştan 2 bin lira kapora alan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkararak, bir vatandaştan 2 bin lira kapora aldı.

Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.