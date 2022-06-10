Kayseri'de başkasının evini kiraya vermek için kapora alan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de başkasının evini kiraya vermek için kapora alan zanlı yakalandı

10.06.2022 22:42
Kayseri'de başkasının evini kiraya vermek için kapora alan zanlı yakalandı

Kayseri'de, kendisine ait olmayan evi kiraya çıkarıp, bir vatandaştan 2 bin lira kapora alan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de, kendisine ait olmayan evi kiraya çıkarıp, bir vatandaştan 2 bin lira kapora alan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkararak, bir vatandaştan 2 bin lira kapora aldı.

Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de başkasının evini kiraya vermek için kapora alan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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