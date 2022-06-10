Kayseri'de, kendisine ait olmayan evi kiraya çıkarıp, bir vatandaştan 2 bin lira kapora alan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkararak, bir vatandaştan 2 bin lira kapora aldı.
Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de başkasının evini kiraya vermek için kapora alan zanlı yakalandı - Son Dakika