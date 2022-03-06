Son dakika 3. sayfa: Başkasının kartlarını kullanarak alışveriş yapan şahıslar yakalandı... Alışveriş anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Başkasının kartlarını kullanarak alışveriş yapan şahıslar yakalandı... Alışveriş anları kamerada

06.03.2022 11:49

Son dakika habere göre Başkasının kartlarını kullanarak alışveriş yapan şahıslar yakalandı.

Başkasının kartlarını kullanarak alışveriş yapan şahıslar yakalandı... Alışveriş anları kamerada

İSTANBUL İstanbul Kağıthane'de başkasının yemek kartını ve kredi kartını kullanarak alışveriş yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin alışveriş yaptığı o anlar ise kameraya yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanımı" suçu ile ilgili Kağıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 Mart tarihinde Kağıthane Merkez Mahallesi Bağlar Caddesinde restoran olarak faaliyet yürüten bir işyerinde başkasına ait yemek kartı kullanıldığı ve 250 lira değerinde ödeme yapıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın H.A. isimli kadın şahıs olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıs 4 Mart günü olayın yaşandığı Bağlar Caddesindeki bir adreste yakalandı.

Başkasının kartını kullanarak alışveriş yapan şahıslar yakalandı

Öte yandan 2 Mart günü Kağıthane Hamidiye Mahallesinde bulunan bir mağazada yapılan alışveriş esnasında başkasına ait kredi kartı kullanılarak 688 TL değerinde ödeme yapıldığı belirlendi. Şüpheli şahısların yakalanması ve olayın aydınlatılması amacıyla polis ekipler çalışma başlattı. İncelemeler sonucu; olayı gerçekleştiren şahısların R.A.(17), E.C.A.(17), ve E.C.A.oldukları tespit edildi. Şahıslar 4 Mart günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Son dakika 3. sayfa: Başkasının kartlarını kullanarak alışveriş yapan şahıslar yakalandı... Alışveriş anları kamerada
Son dakika 3. sayfa: Başkasının kartlarını kullanarak alışveriş yapan şahıslar yakalandı... Alışveriş anları kamerada
Son dakika 3. sayfa: Başkasının kartlarını kullanarak alışveriş yapan şahıslar yakalandı... Alışveriş anları kamerada

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Kredi Kartı, Kağıthane, alışveriş, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Başkasının kartlarını kullanarak alışveriş yapan şahıslar yakalandı... Alışveriş anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Başkasının kartlarını kullanarak alışveriş yapan şahıslar yakalandı... Alışveriş anları kamerada - Son Dakika
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