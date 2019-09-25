Son Dakika Haberleri: Başkasının kayıp kimliğiyle kredi çekmek isteyen şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkasının kayıp kimliğiyle kredi çekmek isteyen şahıs yakalandı

1 saat önce

Samsun'da başkasının kaybettiği kimliğiyle bankadan kredi çekmek isteyen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Başkasının kayıp kimliğiyle kredi çekmek isteyen şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da başkasının kaybettiği kimliğiyle bankadan kredi çekmek isteyen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce kimliğini kaybeden T.S., yaklaşık 2 ay önce bankadan kendisine gelen mesajla adına kredi çekilmeye çalışıldığı öğrenince Samsun Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu T.S.'nin kayıp kimliğiyle bankadan kredi çekmek isteyen kişinin S.Y. olduğunu tespit etti.


Dolandırıcılık polisi tarafından gözaltına alınan S.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı
Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan genç kendi evini yaktı İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 15:47:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkasının kayıp kimliğiyle kredi çekmek isteyen şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]