Başkasının kimliğiyle hastaneye gitti, SGK mesajıyla yakayı ele verdi - Son Dakika

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde da başkasına ait kimliğin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak Çorlu Devlet Hastanesi'nde muayene olan şahıs SGK'dan gelen bilgilendirme mesajı sonucu yakayı ele verdi.



Edinilen bilgilere göre, 10 Ocak'ta saat 08.30 sıralarında şiddetli ağrı şikayetiyle Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen H.Ş. adlı şahıs, kimlik kartını unuttuğunu, kimlik numarasıyla muayene olmak istediğini söyledi. Hastane personeli de kişinin sağlık durumundaki aciliyeti göz önünde bulundurarak H.Ç.'yi acil servis doktoruna yönlendirdi. Acil Servis doktoru H.Ç.'yi muayene ettikten sonra üroloji polikliniği doktoruna görünmesi gerektiğini söyledi. Hastanede üroloji doktoruna da muayene olan H.Ç. idrar yollarında enfeksiyon teşhisi konularak reçetesi yazıldı.



SGK mesajı ile gerçek ortaya çıktı



Başkasına ait kimliğin üzerine kendi fotoğrafını yapıştıran H.Ç.'nin usulsüzlüğü eczaneye gidip ilaçları aldıktan sonra ortaya çıktı. Eczaneden ilaçları almasıyla asıl kimlik sahibi B. K.'ye Sosyal Güvenlik Kurumundan adına düzenlenmiş reçeteye ilişkin bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesaj sonrası B. K. Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderek kendisinin herhangi bir muayene olmadığını fakat adına reçete düzenlendiğini belirtti. Olay üzerine inceleme yapan Çorlu Devlet Hastanesi güvenlik birimi yaptığı teknik inceleme sonrası H.Ç isimli şahsın B.K.'ye ait kimliğin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak muayene olduğunu tespit etti.



Tomografi için yeniden geldiği hastanede gözaltına alındı



Önceki gün verilen tomografi randevusu için yeniden Çorlu Devlet Hastanesine gelen H.Ç. hastane polisi tarafından alınarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hastane güvenlik kamerasına da yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde H.Ç.'nin tanınmamak için yüzünü üzerindeki kapüşonlu montla kapattığı görüldü.



"Usulsüzlüğe gerek kalmadan devletimizin sağladığı imkanlarla ücretsiz muayene olabilirdi"



Yaşanan olay üzerine açıklamalarda bulunan Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağatay Onar, muayene olmak için yasa dışı yollara başvuran vatandaşın kuruma başvurusu halinde böyle bir usulsüzlüğe gerek kalmadan devletin sağladığı imkanlar çerçevesinde muayene olabileceğini belirterek, "Sahte kimlikle başvurduğunu saptadığımız kişi öncelikle acil servise başvuruyor. Yeşil alan muayenesinden sonra acil olmadığı tespit edilerek üroloji polikliniğine sevk ediliyor. Bu sırada sahte kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırdığını tespit ediliyor. Personelimiz kişiyi takibe alıyor. Takip sonucu hastane polis ve güvenliğimizce suçüstü yakalanıyor. Daha sonra adli mercilere sevk ediliyor. Bu yönteme tevessül etmemeliyiz. Böyle yöntemler kullanmamalıyız. Hali hazırda sosyal sigortalar kanununun sağlık uygulamaları tebliğinde ki acil hal kapsamında ki tıbbi işlemlerden ücret farkı talep edilmemektedir" dedi. - TEKİRDAĞ