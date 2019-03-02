Son Dakika Haberleri: Başkasının Ölümü" İzleyiciyle Buluştu

Başkasının Ölümü" İzleyiciyle Buluştu

1 saat önce

Muhsin Mahmelbaf'ın yazdığı, Ulvi Alacakaptan'ın yönettiği "Başkasının Ölümü" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Başkasının Ölümü
Muhsin Mahmelbaf'ın yazdığı, Ulvi Alacakaptan'ın yönettiği "Başkasının Ölümü" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Oyunun 30. yılına özel olarak Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde, Mim-Der organizasyonuyla gerçekleştirilen gösterime tiyatroseverler ilgi gösterdi.

Gösterime, oyunun eski oyuncularından Ahmet Refik Partal ve Adnan Menderes Çelik'in yanı sıra sanatçı Ömer Karaoğlu, Hasan Nail Canat'ın torunu Hasan Canat ve Sacide Gürel gibi isimler katıldı.

Gösterimin sonunda seyircileri selamlayan Alacakaptan, 30 yıl boyunca sahnelediği oyuna çeşitli katkılarda bulunan davetlilere hediye takdim etti.

"Çok sevdiğim, oynamaktan bıkmadığım bir oyun"

AA muhabirine açıklama yapan başrol oyuncusu Ulvi Alacakaptan, meslekte 50. senesi olduğunu, oyunun da 30 yıldır sahnelendiğini söyledi.

Gösterime daha önce oyunda yer almış bazı oyuncuların da izleyici olarak geldiğini belirten Alacakaptan, "Başkasının Ölümü, çok sevdiğim, oynamaktan bıkmadığım bir oyun. Oyun aslında ölüm üzerine ama iç karartıcı bir ölümden çok biraz uyarıcı bir oyun. Komik yanları da var." dedi.

Alacakaptan, ölümün dünyada hangi görüş, din ve dilden olursa olsun herkesin üzerinde birleştiği tek gerçek olduğunu ancak konuşulmasından pek hoşlanılmadığını, oyunda ölümün hoşlanılacak bir şekilde yer aldığını ifade etti.

Yedi kişilik bir ekiple sahneledikleri oyunun, geçmişte İran'da bir televizyon filmi olarak da çekildiğini ve büyük ilgi gördüğünü anımsatan Alacakaptan şöyle devam etti:

"Bizim mesleğimizde olmazsa olmaz şey seyircidir. Seyirci olmayınca tiyatro tamamlanmış sayılmıyor. Seyirci bütün elektriğiyle oyunu ateşler veya kötü bir oyun olmasına sebep olur. Bu oyun seyirci açısından bizi hiç şaşırtmadı."

Tekniğini Funda Cansever üstlendiği oyunda Ulvi Alacakaptan, Akın Güneş, Nurettin Küçüksavcı, İhsan Ustaoğlu, Oğuz Alper, Kamil Demir Aras ve Nedim Çağlar rol aldı.

İranlı yönetmen Muhsin Mahmelbaf'ın bir savaş hikayesi olarak yazdığı oyunda, geçici bir hayat için yitirilen insani değerler ve ölümü tefekkür etmenin erdemi anlatılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:29 Kaynak: AA

Ulvi Alacakaptan, Güncel
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