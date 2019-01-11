Başkasının Park Halindeki Kazalı Cipini Sattıkları İddiası

Samsun'un Canik ilçesinde başkasının cipini sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde başkasının cipini sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.



İddiaya göre, cipiyle kaza yapan Hakkı B. (34), aracını Gülsan Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarına park ederek ayrıldı.



Birkaç gün sonra geri döndüğünde cipinin yerinde olmadığını gören Hakkı B, polise başvurdu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu aracı sanayide kaporta dükkanı bulunan F.M'nin (41), Ankara'dan gelen C.Y'ye (41) kendi aracıymış gibi sattığını belirledi.



Aracın Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otoparkta olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.



Operasyonda C.Y. ile M.T.A. (24) Ankara, F.M. ise Samsun'da gözaltına alındı.



Araç ise sahibine teslim edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Zonguldak Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi

Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı

Köprüde Makas Atarak İlerleyen Trafik Magandasının Ölümden Döndüğü Anlar Kameralara Yansıdı

Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi