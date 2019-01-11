Son Dakika Haberleri: Başkasının Park Halindeki Kazalı Cipini Sattıkları İddiası

Başkasının Park Halindeki Kazalı Cipini Sattıkları İddiası

52 dakika önce

Samsun'un Canik ilçesinde başkasının cipini sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Başkasının Park Halindeki Kazalı Cipini Sattıkları İddiası, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesinde başkasının cipini sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, cipiyle kaza yapan Hakkı B. (34), aracını Gülsan Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarına park ederek ayrıldı.

Birkaç gün sonra geri döndüğünde cipinin yerinde olmadığını gören Hakkı B, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu aracı sanayide kaporta dükkanı bulunan F.M'nin (41), Ankara'dan gelen C.Y'ye (41) kendi aracıymış gibi sattığını belirledi.

Aracın Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otoparkta olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda C.Y. ile M.T.A. (24) Ankara, F.M. ise Samsun'da gözaltına alındı.

Araç ise sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:27 Kaynak: AA

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