Köpeğin sadakati duygulandırdı! Kendisine verilen ekmeği yemek için 45 dakika sahibini bekledi - Son Dakika
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Köpeğin sadakati duygulandırdı! Kendisine verilen ekmeği yemek için 45 dakika sahibini bekledi

23.07.2022 13:46

Tokat'ta kameralara yansıyan anlar görenleri hem şaşırttı, hem de duygulandırdı. Bir köpeğin, fırıncı tarafından kendisine verilen ekmeği yemeyip, tam 45 dakika bir iş yerinin sahibini beklemesi dikkat çekti.

Reşadiye ilçesinde bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Kayalık mahallesinde bulunan bir markete fırıncı sabah saatlerinde kasalarla ekmek bıraktı. Yanına gelen köpeğe ekmek veren işçi aracına binerek uzaklaştı. Köpek ise ağzı ile aldığı ekmeği kaldırıma bırakarak başında beklemeye başladı.

MARKET SAHİBİ VERİNCE YEDİ

Yaklaşık 45 dakika sonra iş yerini açmaya giden Ayhan Akın yerden ekmeği alarak köpeğe verdi. Market sahibinin verdiği ekmeği ağzı ile alan köpek yolun karşısında bulunan yuvasına gitti. Güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi duygusal anlar yaşadı.

Tokat'tan dükkan önünde 45 dakika bekleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

"BENİM GELMEMİŞ BEKLEMİŞ"

Maya isimli sokak köpeğine mahalleli olarak sahip çıktıklarını ifade eden Akın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediğinde duygusal anlar yaşadığını söyledi. Akın, fırıncı tarafından verilen ekmeği alan köpeğin 45 dakika kedisini beklediğini belirterek, "Ekmeğe dokunmadan burada benim gelmemi beklemiş. Bu da beni açıkçası duygulandırdı. Çok duygulandım. Yaklaşık 2 seneden beri ben bu hayvana her sabah yiyecek veriyoruz. Bize alıştı poğaça, ekmek veriyoruz. Benim işe gelme saatimi özellikle bildiği için dükkanın önünde her zaman beklerdi. Bir tane alır giderdi. Bu sabah da ekmeği öyle yememesindeki amacı anlayamadım. Ama bana olan saygısından mı? Onu bilmiyorum" dedi.

Tokat'tan dükkan önünde 45 dakika bekleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

HER SABAH YEMEK BEKLİYOR

Seda Akın ise sokak köpeğinin her sabah iş yerine girmeden kendisine yiyecek verilmesini beklediğini belirterek, "Hiçbir şekilde dükkanda ekmeğimize dokunmuyor ve iş yerine girmiyor. Merdivenleri bile çıkmıyor. Sadece biz ekmeği verdiğimiz zaman ayağını koyuyor ve alıyor gidiyor. Bu herhalde sevgiden dolayı, hayvan sevgisi dedikleri bu olsa gerek" diye konuştu.

Tokat'tan dükkan önünde 45 dakika bekleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
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Kaynak: İHA

Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeğin sadakati duygulandırdı! Kendisine verilen ekmeği yemek için 45 dakika sahibini bekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeğin sadakati duygulandırdı! Kendisine verilen ekmeği yemek için 45 dakika sahibini bekledi - Son Dakika
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