Başkasının verdiği ekmeği yemedi, iş yeri sahibini bekledi - Son Dakika
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Başkasının verdiği ekmeği yemedi, iş yeri sahibini bekledi

23.07.2022 17:23

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Kayalık Mahallesinde bulunan bir markete fırıncı sabah saatlerinde kasalarla ekmek bıraktı. Yanına gelen köpeğe ekmek veren işçi aracına binerek uzaklaştı. Köpek ise ağzı ile aldığı ekmeği kaldırıma bırakarak başında beklemeye başladı. Yaklaşık 45 dakika sonra iş yerini açmaya giden Ayhan Akın yerden ekmeği alarak köpeğe verdi. Market sahibinin verdiği ekmeği ağzı ile alan köpek yolun karşısında bulunan yuvasına gitti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkasının verdiği ekmeği yemedi, iş yeri sahibini bekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkasının verdiği ekmeği yemedi, iş yeri sahibini bekledi - Son Dakika
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