Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'Joker' yakalandı - Son Dakika

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Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'Joker' yakalandı
6 saat önce
Niğde'de başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve 'joker' olarak tanınan 1 kişi polis operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
Niğde'de başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve 'joker' olarak tanınan 1 kişi polis operasyonuyla suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 8 Ocak Niğde E-Sınav Merkezinde yapılan ehliyet sınavında Y. Ç'nin yerine "JOKER" olarak sınava girdiği tespit edilen M.S suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. - NİĞDE
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