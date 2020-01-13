Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'Joker' yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'Joker' yakalandı - Son Dakika

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'Joker' yakalandı

6 saat önce

Niğde'de başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve 'joker' olarak tanınan 1 kişi polis operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'Joker' yakalandı, System.String[]

Niğde'de başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve 'joker' olarak tanınan 1 kişi polis operasyonuyla suçüstü yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 8 Ocak Niğde E-Sınav Merkezinde yapılan ehliyet sınavında Y. Ç'nin yerine "JOKER" olarak sınava girdiği tespit edilen M.S suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. - NİĞDE

Polis, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
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